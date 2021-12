PRF inicia 'Operação Ano Novo' em rodovias federais

Nesta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal dará início à Operação Ano Novo nas estradas. A ação acontece no período em que aumenta o fluxo de veículos nas rodovias federais por causa das férias e das festas de fim de ano. Durante a operação, os agentes vão aumentar a fiscalização de veículos, realizar ações educativas e preventivas e atuar no combate a crimes nas estradas. Entre as ações educativas, a PRF vai informar sobre a importância da empatia no trânsito e a responsabilidade de cada um que vai utilizar as vias, seja ciclista, pedestre, motociclista, motorista de ônibus ou de veículos de carga. Os agentes vão lembrar a premissa do trânsito de que o maior sempre deve proteger o menor e se colocar no lugar do outro. Em algumas rodovias de pista simples, à exceção do Acre, Amazonas e Roraima, haverá restrições de circulação de veículos de carga. E nesse período de chuvas, a atenção de quem vai pegar a estrada deve ser redobrada. Não se pode esquecer daqueles cuidados básicos: verificar pneus, steps, faróis, lanternas e, é claro, o limpador de para brisa. Lembrando que o motorista não deve utilizar o celular enquanto dirige. Quem for pegar a estrada deve respeitar os limites de velocidade, fazer ultrapassagens seguras, usar cinto de segurança e respeitar a sinalização. E claro: Se beber, não dirija. A Operação Ano Novo vai até as 23h59 do domingo, dia 2 de janeiro

