Preso suspeito de envolvimento no desaparecimento de Dom Philips e Bruno Pereira

A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira (8) um homem suspeito no envolvimento no desaparecimento do jornalista Dom Philips e no indigenista Bruno Pereira em Atalaia do Norte. A informação e imagem do suspeito foram divulgadas pelo jornal Bom Dia Brasil, da TV Globo.

O suspeito identificado apenas como Amauri tem histórico de ameaças a indígenas. Até ontem a noite (7), cinco pessoas tinha sido ouvidas pelas autoridades, sendo uma na condição de suspeito e os demais como testemunhas.

Segundo a jornalista Miriam Leite, o homem “estava fazendo, nesse momento, uma ameaça à equipe dos indígenas que estava em busca. Isso foi considerado um flagrante”, mas ainda não há provas de crime contra Dom Philips e Bruno.

