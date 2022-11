Presidente do TJAM pede respeito ao resultado das eleições: sem 'mágoa'

Manaus/AM - O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Flávio Pascarelli, se manifestou por meio de nota nesta quarta-feira (2), onde pediu respeito ao resultado do segundo turno das eleições. A manifestação ocorre como forma de posicionamento da Justiça do Amazonas ante aos atos de bloqueios de rodovias federais por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que saiu derrotado no pleito.

Pascarelli entende “e tem a certeza de que os cidadãos de nosso Estado saberão respeitar o resultado das urnas”. O desembargador entende que haja sentimento de insatisfação, contudo, espera que isso não se transforme em atos de violência.

“É da natureza da democracia que candidatos se sagrem vencedores do pleito em detrimento de outros, da mesma forma, é da natureza humana experimentar sentimento de insatisfação ante o não prevalecimento de suas ideias e ideais no jogo democrático, no entanto, é importante que tal insatisfação não se transforme em sentimento de mágoa, revanche ou, na pior das hipóteses, em inadmissíveis atos violência”, declarou Pascarelli.

Pascarelli afirma que o momento é de diálogo, para “curar as feridas e de reparar as desavenças e de seguir em frente”.

“Somente pelo diálogo com aqueles que pensam diferente de nós, construiremos uma sociedade verdadeiramente justa e democrática, o que, não temos dúvidas, é a grande ambição do povo amazonense e brasileiro”, pediu o presidente do TJAM.

Manifestações

Em todo o país, rodovias federais ainda contam com bloqueios e interdições causadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. No Amazonas, três bloqueios são registrados na BR-230 e aglomeração na BR-174, em Manaus, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-AM).