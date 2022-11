Presidente do TJAM cria comissão para organizar novo concurso

Manaus/AM - O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Flávio Pascarelli, autorizou a criação da Comissão Organizadora dos Preparativos para a realização de um novo concurso público para juiz. A medida – que foi um compromisso assumido por Pascarelli ao tomar posse como presidente da Corte – considera o encerramento das vagas disponibilizadas no último certame realizado pelo Tribunal para o cargo de juiz substituto.

A Comissão Organizadora será presidida pelo desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes e contará ainda, na sua composição, com o juiz de Direito Flávio Henrique Albuquerque de Freitas e com os servidores Rodrigo Reis Ribeiro Bastos (na função de secretário); Ivan de Azevedo Tribuzy Filho e Milardson Faria Rodrigues Filho.

Caberá à Comissão estabelecer o número de vagas que será ofertado no certame e formar a comissão definitiva que conduzirá as demais providências, incluindo as relativas à escolha da banca organizadora a ser contratada pelo Tribunal para a realização do concurso público.

O último concurso público realizado pelo TJAM para o cargo de juiz substituto de carreira foi aberto no ano de 2015, na gestão da desembargadora Graça Figueiredo (então presidente do Tribunal) e, em 2017, teve seu resultado homologado, com o início das nomeações dos aprovados, durante gestão do então presidente, desembargador Flávio Pascarelli. Na época, a posse dos novos magistrados foi considerada a maior movimentação de juízes já realizada em mais de 100 anos de história da Corte.

“As nomeações e a posse desses novos juízes permitiram, à época, que o Tribunal corrigisse um problema histórico de falta de juízes no interior. Conseguimos dotar a totalidade das comarcas de um magistrado titular, além de reforçar o trabalho de Varas em Manaus. E esse novo concurso também viabilizará que o Tribunal possa ampliar o número de Varas em algumas comarcas e na capital, em que já ficou demonstrada essa necessidade”, comentou Pascarelli.

A partir da homologação do resultado do concurso de 2015, mais de 50 candidatos aprovados foram nomeados pelo Tribunal durante o prazo legal de vigência do certame, os quais iniciaram suas atividades pelas Comarcas do interior do Estado.