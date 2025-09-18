   Compartilhe este texto

Presidente da Aleam dá posse a deputados jovens e destaca papel da juventude na política

Por Portal Do Holanda

18/09/2025 21h13 — em
Amazonas


Presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade - Foto: Divulgação/Aleam

Manaus/AM - Em sessão especial realizada nesta quinta-feira (18), no plenário Ruy Araújo, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), deu posse aos 24 novos integrantes do Parlamento Jovem 2025. O programa, promovido pela Escola do Legislativo Senador José Lindoso em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), chegou à sua 17ª edição como um importante instrumento de formação cidadã para estudantes do ensino médio da rede pública.

Durante a cerimônia, Roberto Cidade, que é o deputado mais jovem da história a presidir a Aleam, destacou a importância da juventude na construção de uma democracia mais participativa. “Receber esses jovens nesta Casa é motivo de orgulho. O Parlamento Jovem é um projeto que estimula o compromisso com a justiça social e com o papel transformador do Legislativo. Esses estudantes sairão daqui como multiplicadores da cidadania e do espírito democrático”, afirmou o parlamentar.

Na ocasião, a jovem Kezia Nascimento, de 18 anos, estudante da Escola Estadual Ângelo Ramazzotti, assumiu interinamente a presidência dos trabalhos legislativos e compartilhou sua experiência. “É algo transformador. Aqui, somos despertados para responsabilidades e conhecimentos que vão além da sala de aula. Levo daqui uma bagagem que será compartilhada com minha comunidade”, relatou Kezia, emocionada com a vivência proporcionada pela participação no programa.

Criado em 2008, o Parlamento Jovem já diplomou mais de 700 estudantes como deputados jovens, alcançando alunos de Manaus e de municípios do interior do estado. Ao longo de uma semana, os participantes mergulham na rotina parlamentar com oficinas sobre legislação, técnica legislativa, debates e atividades culturais, ampliando sua visão crítica e o engajamento político-social.

