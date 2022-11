Prefeitura vai pagar R$ 210 mil pelo show de Dorgival Dantas no Amazonas

Manaus/AM - O prefeito Augusto Ferraz assinou contrato no valor de R$ 210 mil, com a empresa Tome Xote Editora de Música, para realizar apresentação de show musical no 41º Aniversário de Iranduba, festa que será realizada no dia 11 de dezembro. A empresa pertence ao cantor Dorgival Dantas, que será atração nacional no evento.

O contrato foi firmado por meio de inexigibilidade de licitação, assinado no dia 11 de novembro, mas que foi publicado apenas nesta terça-feira (29), no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas.

As atrações para a festa de aniversário de Iranduba ainda não foram anunciadas pela prefeitura.