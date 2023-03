Prefeitura vai pagar R$ 170 mil por show de Fafá de Belém no Amazonas

O contrato foi publicado no Diário Oficial dos Municípios nesta sexta-feira (24), mas já foi assinado no última dia 20 deste mês.

Fafá de Belém foi contratada pela prefeitura para se apresentar na Festa da Padroeira do Município do Careiro, Nossa Senhora de Fátima, evento que será realizado na Praça dos Três Poderes.

Manaus/AM - O prefeito do Careiro Castanho/AM, Nathan Macena, assinou contrato para show da cantora Fafá de Belém no município, no dia 13 de maio. A empresa que representa a artista foi contratada por meio de processo de Inexigibilidade de Licitação e vai receber R$ 170 mil pela apresentação.

