Prefeitura divulga três editais de concursos com 293 vagas no Amazonas

Manaus/AM - A Prefeitura de Silves, no interior do Amazonas, divulgou três editais de concursos públicos com oferta total de 293 vagas. As oportunidades são para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, para as áreas de administração, saúde e educação no município.

As inscrições serão abertas nesta sexta-feira (6) e vão até 13 de novembro de 2023. Os interessados podem se inscrever no site do Instituto Merkabah, mediante pagamento de taxa de inscrição que varia de R$ 40,00 a R$ 100,00.

A prova objetiva será aplicada nos dias 17 e 18 de dezembro de 2023. Para alguns cargos também haverá prova de títulos.

O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Confira abaixo os editais: