Prefeitura divulga edital de processo seletivo com quase 150 vagas no Amazonas

Manaus/AM - A Prefeitura de Anori divulgou edital de processo seletivo com quase 150 vagas para contratação temporária de servidores para atuação nas áreas de educação e assistência social no município. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (6).

No total, estão sendo disponibilizadas 147 vagas para as zonas urbana e rural do município. Os salários variam de R$ 1.320 a R$ 3 mil.

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no período de 9 a 13 de janeiro, na próxima semana.

A prefeitura também divulgou um outro edital para contratação temporária de gestor escolar.

Confira os editais abaixo: