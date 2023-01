Prefeitura divulga edital de processo seletivo com 283 vagas no Amazonas

Manaus/AM - A Prefeitura de Benjamin Constant, no interior do Amazonas, divulgou edital de processo seletivo com 283 vagas para contratação temporária de professores para atuar na educação básica. As oportunidades são para as zonas urbana, rural e rural indígena do município, conforme publicação no Diário Oficial dos Municípios.

O salário ofertado é de R$ 2.236,86, mais vantagens previstas no Plano de Cargos e Carreiras e Vencimentos (PCCV).

As inscrições iniciam nesta quarta-feira (11) e encerram na próxima sexta-feira (13).

Confira o edital abaixo: