Prefeitura de Tefé sabia da disponibilidade de vacinas, diz deputado

O deputado estadual Wilker Barreto (Podemos) endossou o discurso do parlamentar. “A linha de raciocínio de vossa excelência está perfeita. Na minha opinião o povo de Tefé está sendo prejudicado porque o prefeito não tem atitude. Sua denúncia ontem, juntamente com meu pronunciamento, surtiu efeito. Esse é o nosso papel.”, disse.

Segundo o deputado, a nota informativa conjunta nº 16/2021 da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), emitida no último dia 10 de março, comprova que as prefeituras municipais do Amazonas foram notificadas com orientações sobre a complementação da vacinação de pessoas entre 60 e 64 anos contra a Covid-19 e fornece recomendações sobre a distribuição adicional das doses, conforme diretrizes do Ministério da Saúde.

