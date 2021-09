Prefeitura de Parintins incentiva população a fazer coleta seletiva

Preocupada com a destinação correta do lixo doméstico, a Prefeitura de Parintins passou a investir no sistema de coleta seletiva, instalando 10 Pontos de Entrega Voluntária (PEV) em locais estratégicos da ilha. Além do ganho ambiental, os resíduos recicláveis entregues pela população vão se transformar em geração de renda para a Associação dos Catadores de Lixo de Parintins (Ascalpin).

A iniciativa da gestão do prefeito Bi Garcia (DEM) é capitaneada pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Sedema), em parceria com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

Para incentivar o hábito na população parintinense, a Sedema adiantou que irá realizar uma blitz na Praça da Liberdade, na próxima sexta-feira, 17/09. No local, as pessoas poderão fazer a entrega de materiais recicláveis, como papel, plástico e metal. “A população pode fazer a coleta seletiva em casa e depois destinar esses materiais recicláveis para os pontos que estão disponíveis em alguns locais da cidade. Além da gente tirar esses resíduos que deixam de ir para a lixeira, isso representa geração de renda para as famílias associadas da Ascalpin", ressalta o subsecretário municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, Alzenilson Aquino.

Os PEV foram instalados na sede da Prefeitura de Parintins, na Secretaria de Obras, Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Meio Ambiente, Biblioteca Municipal e nas escolas Mércia Coimbra, Charles Garcia, Irmã Cristine, Beatriz Maranhão e Lila Maia.