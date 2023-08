Prefeitura de Coari entrega óculos de grau para estudantes da rede pública

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - O prefeito de Coari, Keitton Pinheiro, o vice Edilson Lima e a deputada estadual Dra. Mayara Pinheiro, na companhia de vereadores e outras autoridades locais, realizaram a entrega de 1.339 óculos de grau para estudantes da Rede Pública de Ensino Municipal e Estadual. A ação aconteceu, nesta sexta-feira (11), no Ginásio Poliesportivo Francisco Alberto da Luz.

De acordo com Keitton Pinheiro, o momento marca o início da nova fase do projeto Visão Além do Futuro, o qual oferece atendimentos oftalmológicos aos alunos. “O estudante faz o exame de vista e se for diagnosticado alguma alteração ele é encaminhado para os tratamentos necessários, culminando com a doação do óculos de grau que garantirá que ele tenha a correção adequada para sua visão e, assim, possa participar plenamente das atividades escolares”, destacou.

O prefeito enfatiza que a execução do projeto só foi possível pelo apoio incondicional da Dra. Mayara Pinheiro, que viabilizou recursos financeiros, por meio de emendas parlamentares. “Essa é mais uma realidade das emendas e do compromisso da deputada com a nossa cidade. E é uma das iniciativas que, devido sua imensa magnitude, junto com a Câmara Municipal vamos incluir na LOA (Lei Orçamentária Anual) para que se torne permanente no município de Coari”, garantiu.

Mayara Pinheiro falou sobre a importância do ‘Visão Além do Futuro’ para os estudantes. “A demanda é grande na questão oftalmológica. No caso dos alunos, muitas vezes, a dificuldade no aprendizado é provocada pela dificuldade de enxergar. Agora estamos prestando esse serviço para eles e vamos ampliar para a rede privada. Tenho trabalhado muito na Assembleia Legislativa na tentativa de melhorar a vida de cada cidadão”, disse.

Para o servidor público Rodrigo Jackson Bezerra de Matos, pai da pequena Dáfine, de 6 anos de idade, não há dúvidas de que o óculos que a filha ganhou vai melhorar seu desempenho escolar e a sua qualidade de vida. “Ela não usava óculos e nem sabíamos que ela precisava, mas ela sempre reclamava que a vista dela doía. Graças ao projeto ela fez o exame e hoje recebeu o óculos. Agora vai ficar mais fácil pra ela ler e aprender mais”, afirmou.

O “Visão Além do Futuro” é um componente do Programa Saúde na Escola (PSE) que oferece atividades de promoção da saúde ocular e atendimento médico especializado, além de ofertar óculos de grau quando necessário, para alunos regularmente matriculados na Rede Pública de Ensino Municipal e Estadual. O projeto deve atender um total de 6.500 estudantes no período de um ano, dando total assistência àqueles que apresentarem algum problema de vista.

As consultas e exames são realizados mensalmente na Policlínica Dr. Roque Juan Dell’Oso. Até o momento, foram feitos dois mil atendimentos, dos quais, 1.339 resultaram em diagnóstico com necessidade do uso de óculos de grau.

Outras benfeitorias – Coari também recebeu recursos de emendas parlamentares da deputada Mayara Pinheiro para aquisição de cadeiras de rodas e demais equipamentos médico-hospitalares, bem como para realização de mutirões de cirurgias. Ao todo, as ações de saúde serão contempladas com R$ 6 milhões e as de desenvolvimento social com R$ 2 milhões. Hoje, além dos óculos, foram entregues 20 cadeiras de rodas, sendo que mais de 100 chegarão no fim do mês.