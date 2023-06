Prefeito quer que dia pós Festival de Parintins vire feriado estadual

Manaus/AM - O prefeito de Parintins, Bi Garcia, pediu apoio dos deputados estaduais para criação de um feriado estadual na segunda-feira após o encerramento do Festival Folclórico do município. O pedido ocorreu durante sessão especial realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na quinta-feira (1º), que homenageou os bumbás Garantido e Caprichoso.

“O Boi de Parintins é a maior festa popular do estado do Amazonas e já merece o feriado da segunda-feira para que o povo do Amazonas possa brincar as três noites do festival, portanto, deixo esse apelo aqui para que a gente faça como nos outros estados, onde o maior produto cultural, a maior festa popular, seja reconhecida por todos os amazonenses”, disse o prefeito.

A expectativa é que a proposta seja apresentada pela deputada Mayra Dias.