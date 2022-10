Prefeito é acusado de desmatar área de preservação permanente no Amazonas

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) foi notificado pelo promotor para realizar fiscalização no local, no prazo de 30 dias, mas não houve retorno, por conta disto o prazo de tramitação da denúncia foi prorrogada.

Manaus/AM - O prefeito de Humaitá, Dedei Lobo, está sendo alvo de investigação do Ministério Público do Amazonas (MPAM), suspeito de ter realizado desmatamento em área de preservação permanente sem autorização. A denúncia foi apresentado por Samuel Costa da Silva.

