Prefeito assina rescisão amigável de contrato com cantor Tierry após suspensão de show no Amazonas

Manaus/AM - Após decisões judiciais determinarem o cancelamento do show do cantor Tierry, no 26º Festival de Praia de Boca do Acre, o prefeito José Cruz assinou a rescisão do contrato com o artista. O valor total do contrato era de R$ 235 mil, que seria pago em 10 parcelas.

O show deveria ser realizado no dia 27 de agosto, mas no dia anterior o ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, decidiu manter a suspensão da apresentação. Ele apontou que não havia razão para a contratação dada a situação de alguns serviços públicos ofertados no município.

A rescisão do contrato foi realizado de forma amigável, mas não houve indicação da devolução de valores que já haviam sido pagos. Um dos motivos apresentados pela prefeitura à Justiça para manter o show era por conta da antecipação de valores do contrato.

Além da suspensão do contrato com o Tierry, a prefeitura também rescindiu o show com a Banda Xiado da Xinela, que havia sido contratada por R$ 50 mil.