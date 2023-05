Prefeita revela que está com câncer no Amazonas

Manaus/AM - A prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes, do interior do Amazonas, revelou que foi diagnosticada com câncer de mama. Ela divulgou um vídeo em suas redes sociais informando aos seus seguidores sobre o resultado após diversos exames.

Patrícia disse que poderia deixar a informação restrita à sua família, mas preferiu revelar sua luta para ser exemplo para outras mulheres.

Nas redes sociais, a prefeita também ressaltou que vai continuar trabalhando, mesmo em um ritmo mais lento.

“Quero reafirmar meu compromisso com a missão que me foi incumbida de trabalhar pelo nosso município. Dentro do possível, continuarei trabalhando e seguindo a minha agenda, embora em um ritmo mais lento”, escreveu.