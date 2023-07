Prazo de matrículas para 2º semestre da EJA começa na segunda no Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar anuncia a abertura das matrículas para o 2º semestre letivo da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com início marcado para o próximo dia 31 de julho. O processo de matrícula se estenderá até o dia 04 de agosto e será realizado pelas escolas da rede estadual que oferecem essa modalidade de ensino, tanto para a transferência de alunos já matriculados, quanto para a admissão de novos estudantes.

Entre os dias 31 de julho e 03 de agosto, as próprias escolas que oferecem a EJA estarão responsáveis pela rematrícula dos alunos. Nesse período, os estudantes que já estavam matriculados no 1º semestre e desejam continuar na mesma unidade escolar terão sua rematrícula realizada de forma automática.

No dia 04 de agosto, terá início o processo de matrícula para novos alunos e também a transferência daqueles que desejam mudar de unidade de ensino. As inscrições para alunos novatos e transferências poderão ser feitas presencialmente na unidade escolar desejada ou na escola atual, além de serem aceitas online através do site oficial de matrículas disponibilizado pelo Governo do Amazonas: matriculas.am.gov.br. Neste site, os interessados também podem consultar a lista das 182 escolas que oferecem a modalidade EJA em todo o estado do Amazonas.

A assessora pedagógica da Gerência de Atendimento Educacional Específico e da Diversidade (Gaeed) da Secretaria de Educação, professora Socorro Gomes, ressaltou que o 2º semestre costuma receber um número significativo de novos alunos nesta segunda chamada. Esse aumento ocorre devido, em parte, às escolas municipais que oferecem a EJA do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I, enquanto a rede estadual oferece as demais etapas. No ano de 2022, a rede estadual recebeu mais de 19,4 mil novos estudantes matriculados na modalidade EJA no período do 2º semestre letivo.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede estadual conta atualmente com mais de 29,7 mil alunos matriculados em todo o estado. Essa modalidade permite que os alunos completem cada etapa em apenas 6 meses, possibilitando concluir do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental em dois anos e o Ensino Médio em um ano e meio. Para os estudantes que desejam ingressar no Ensino Fundamental 2 (do 6º ao 9º ano), a idade mínima para matrícula é de 15 anos, enquanto que para o Ensino Médio, é de 18 anos.

As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, sendo três dias presenciais e dois através do Estudo Orientado. Nos Centros de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) Paulo Freire; Agenor Ferreira Lima e Jacira Caboclo, todos na capital, as aulas são ofertadas nos turnos matutino, vespertino e noturno. Nas demais unidades escolares da rede estadual, a EJA acontece no período noturno.

Para realizar a matrícula, os novos alunos devem apresentar os seguintes documentos: documento de identificação com foto (RG, CNH, Carteira de trabalho ou Passaporte), CPF, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento (se aplicável), Histórico Escolar, Comprovante de Endereço e Comprovante de conclusão de escolaridade anterior à etapa pretendida. Alunos menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis. Para os estudantes que optarem por fazer a matrícula online através do site matriculas.am.gov.br, será necessário comparecer à unidade de ensino escolhida e apresentar os documentos originais e cópias.

Com essas iniciativas, o Governo do Amazonas reafirma seu compromisso com a educação de jovens e adultos, proporcionando oportunidades de aprendizado e formação para todos os cidadãos interessados em dar continuidade aos seus estudos.