Prazo de inscrições para PSC 1ª e 2ª etapas encerram hoje no Amazonas

O prazo de inscrições no Processo Seletivo Contínuo (PSC) Editais Nº 29 e Nº 30/2022 – 1ª e 2ª Etapas da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) encerra nesta segunda-feira (12). Somente estudantes que cursaram as 1ª e 2ª séries do ensino médio em 2021 podem participar do certame.



O PSC responde por metade das vagas dos cursos de graduação da Ufam, totalizando atualmente 2.369 novas entradas por ano, sendo 1.886 para os cursos ministrados em Manaus e 483, para aqueles realizados nos campi da Universidade nos municípios de Benjamin Constant, Coari, Itacoatiara, Humaitá e Parintins.



No PSC concorrem apenas os candidatos que estão cursando o ensino médio e anualmente fazem as provas do concurso. Na terceira e última etapa, ao fim do 3º ano, os estudantes decidem a que curso irão concorrer e em que modalidade, se reserva de vagas (cotas) ou ampla concorrência. Ficam com as vagas os candidatos melhores colocados, somadas as notas das três provas. Por ser seriado e por envolver somente quem está cursando o ensino médio, o PSC é considerado a melhor forma de ingresso ao ensino superior, se comparado ao Enem/Sisu, do qual participam candidatos de todo o país e de diversas idades.



Os cursos

A Ufam oferece 147 cursos na capital e mais 35 nos institutos no interior do Amazonas. Por ser uma instituição pública federal, os universitários da Ufam, além de não pagarem matrículas e nem mensalidades durante todo o curso, têm ao seu dispor toda a estrutura e experiência da Universidade mais antiga do país, com um renomado corpo docente formado por mestres e doutores em todos os cursos.