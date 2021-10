Prazo de inscrições para eleição da OAB-AM termina nesta sexta; confira

De acordo com a OAB-AM, Para votar é necessário apresentar o Cartão ou a Carteira de Identidade profissional da Ordem dos Advogados do Brasil (física ou digital) ou um dos seguintes documentos: Cédula de Identidade (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Passaporte.

Serão preenchidos cargos do conselho seccional e diretoria, conselhos federais, diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados (Cama) e das subseções do estado.

Manaus/AM - Encerra nesta sexta-feira (15), as inscrições de chapas completas para concorrer à nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Amazonas (OAB-AM). As eleições ocorrem no dia 16 de novembro.

