Prato Cheio começa a funcionar em novo endereço no interior do Amazonas

Manaus/AM - Começou a funcionar em novo endereço, nesta segunda-feira (14), o Prato Cheio de Itacoatiara, no interior do Amazonas. O restaurante popular agora está localizado na Rua Amazonas, nº 141, bairro São Francisco.

A mudança é uma forma de manter o programa próximo às áreas periféricas e com maior concentração de famílias em situação de vulnerabilidade social. Inaugurado em 2022, foi a terceira unidade a ser implementada no interior do Amazonas com a ampliação do programa Prato Cheio.

Apenas nos seis primeiros meses de 2023, o restaurante já vendeu 43.885 refeições pelo valor simbólico de R$ 1 real, garantindo a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

O programa é dividido em dois serviços distintos: os restaurantes populares, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 11 às 13h, com refeições no valor simbólico de R$ 1; e as cozinhas populares, nas quais a sopa é gratuita e cada pessoa atendida tem direito a 1 litro de alimento, de segunda a sábado, também das 11h às 13h.

Os cardápios são preparados por nutricionistas e variam de acordo com o dia da semana.