Pousada no meio da floresta amazônica era usada para exploração sexual de menores

O caso será exibido no programa Fantástico deste domingo (21), trazendo mais detalhes. Na chamada para o programa, foram exibidas imagens do local com a placa "Cheiro do Mato", além da foto do suspeito de comandar o esquema.

O local era comandado por um alemão que morava no Brasil, e que agora está foragido. Segundo as investigações, adolescentes eram oferecidas aos hóspedes.

