Postos de entrega do cartão Auxílio Estadual passam a funcionar em novo horário no Amazonas

O mesmo formato será aplicado na operação de entrega dos cartões no interior do estado, que terá 142 mil beneficiários, totalizando 300 mil no estado.

A mudança de horário é para otimizar o atendimento, de acordo com o fluxo de pessoas verificado durante a semana inicial de entrega do benefício.

Manaus/AM - A partir da próxima terça-feira (16), os postos que realizam a entrega do cartão do Auxílio Estadual passam a funcionar em novo horário. O atendimento acontecerá das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 12h, aos sábados e feriados.

