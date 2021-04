Postos de combustíveis são notificados por cobrança abusiva no Amazonas

Manaus/AM - O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) notificou oito postos de combustíveis e dois revendedores de gás de cozinha em Lábrea, nesta segunda-feira (19).

Com isso, os estabelecimentos devem apresentar em até dez dias as notas fiscais com informações sobre os preços de compra e venda dos produtos, para análise de uma possível cobrança abusiva.

Além de Lábrea, o Procon-AM também visitou Canutama e Tapauá junto com a comitiva do governo estadual. Até o momento, 23 postos de combustíveis foram notificados na operação.



As ações durante operação Enchente nos municípios incluem visitas a postos de combustíveis, revendedores de gás de cozinha e estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios.