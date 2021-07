Postos de combustíveis são notificados por aumento de preço no Amazonas

O órgão solicitou as notas fiscais de compra e venda de combustíveis nos últimos três meses. A partir daí, será feita a análise dos valores para que haja conclusão se eles podem ser considerados abusivos. “O Procon-AM tem verificado uma diferença significativa de preços em cada município do interior do Amazonas. Essa é uma situação que requer uma análise minuciosa por envolver uma cadeia complexa, com postos e distribuidoras”, aponta o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

