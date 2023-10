Porto de Itacoatiara é interditado após desbarrancamento e queda de rampa

Manaus/AM - O porto do município de Itacoatiara está interditado nesta quarta-feira (11), por conta do desbarrancamento que fez ponte de acesso ao local desabar por volta das 11h.

O Porto Novo, como é conhecido, fica localizado no bairro Jauary 2, e estava em pleno funcionamento quando o desabamento ocorreu.

Segundo a prefeitura da cidade, ninguém ficou ferido no incidente e uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), já está a caminho do porto para averiguar as causas do desabamento.

“A superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte já segue tomando medidas e realiza o deslocamento de equipe técnica para realizar estudos do desabamento da estrutura metálica, sem vítimas, devido ao fenômeno natural da estiagem e o deslizamento do solo, conhecido como terras caídas”, diz a nota da prefeitura.