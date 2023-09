População tem 30 dias para decidir sobre instalação de usina termoelétrica no Amazonas

Manaus/AM - A população dos municípios de Itapiranga e Silves, no interior do Amazonas, tem o prazo de 30 dias, a contar desta segunda-feira (04), para manifestação contrária a instalação de uma usina termoelétrica nas cidades.

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) realizou neste fim de semana duas audiências públicas em Silves e Itapiranga, com o intuito de promover o diálogo entre a sociedade local e a empresa Eneva, interessada no licenciamento de uma usina termoelétrica no complexo do Azulão.

O presidente do Ipaam, Juliano Valente, explicou o porquê de uma nova Audiência Pública nesses municípios. "O projeto da Eneva está em sua terceira fase, a de instalação da usina termoelétrica. Todas as fases necessitam que a população seja ouvida e as suas opiniões são levadas em consideração na hora de conceder ou não o licenciamento ambiental", explicou o diretor-presidente.

Nas audiências foram apresentados os resultados do Estudo de Impacto Ambiental e do relatório resultado desse estudo (EIA/Rima). Lideranças populares fizeram seus questionamentos à empresa e ao Ipaam e receberam os esclarecimentos conforme suas demandas.

"O povo tem poder de escolha e de decisão na hora de liberar o funcionamento do empreendimento", afirmou Valente.