Ponte que desabou e deixou mortos e feridos começa a ser reconstruída na BR-319

Manaus/AM - A ponte que desabou sobre o Rio Curaçá, na BR-319, e deixou cinco pessoas mortas e 14 feridas, começou a ser reconstruída. O desastre aconteceu há cerca de 11 meses, em setembro de 2022.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com a chegada do verão amazônico e a diminuição das chuvas, agora é possível iniciar as obras.

“As obras seguirão em ritmo acelerado, principalmente, considerando que o período seco coincide com a vazante dos rios, o que possibilitará uma maior intensidade na execução das obras”, diz nota do Dnit.

Neste momento, as obras estão na fase de fundação da ponte, com a execução de cravação das camisas metálicas, onde será executada a montagem das armaduras para em seguida colocarem as estacas de fundação.

Ainda conforme o Dnit, a ponte Autaz Mirim, que desabou dez dias após o primeiro desastre, também já está com projeto em andamento. A empresa responsável já está mobilizada com canteiro de obras no local.

Neste período, as travessias serão realizadas com auxílio de balsa.

