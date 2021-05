Policiais Militares recebem 2ª dose da vacina contra Covid-19 em Parintins

Manaus/AM - Os Policiais Militares do município de Parintins, no interior do Amazonas, estão recebendo a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A ação está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme a campanha de imunização dos servidores da segurança pública do Estado.



O Comandante do Batalhão, tenente-coronel PM Corrêa Júnior, que acompanha toda a ação, informou que a segunda dose de imunização do efetivo é a continuação da demonstração do reconhecimento do trabalho exercido por cada um policial, que não mediu esforços na linha de frente no combate contra o novo coronavírus.

“Continuaremos trabalhando para que 100% do nosso efetivo seja vacinado o mais breve possível, e isso é uma grande vitória para o batalhão Tupinambarana", salientou o oficial.