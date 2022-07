Policiais civis anunciam greve por tempo indeterminado no Amazonas

A categoria alega que o motivo da greve é o não pagamento da última parcela do escalonamento. Os policiais se reuniram em assembleia no último dia 30 de junho e decidiram pela greve, depois realizarem duas manifestações a fim de tentar um acordo com o governo.

Manaus/AM – Policiais civis do Amazonas anunciaram que vão paralisar as atividades por tempo indeterminado a partir da próxima sexta-feira (8).

