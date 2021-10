Polícia recupera motor roubado de pescador assassinado no Amazonas

A equipe realizava incursões na comunidade Mimpindiaú, e avistaram uma canoa com três homens que, ao perceberem a presença dos policiais, se jogaram na água e desapareceram no rio.

Amazonas - Durante uma operação nesta segunda-feira (25) foi recuperado o motor roubado de pescadores no último dia 15 de outubro, e resultou na morte de Elias Araújo. O motor estava com três homens, que pularam no rio durante a abordagem policial em Novo Airão, no Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.