Polícia prende criminosos e tira arsenal de guerra das ruas de Manaus

Manaus/AM- O Secretário de Segurança do Amazonas, general do Exército Carlos Alberto Mansur, ordenou reforço policial nas ruas de Manaus para combater a ação de criminosos.

Desde a noite dessa quinta-feira (7), ações da Operação Cidade Mais Segura foram intensificadas em todas as zonas da cidade e dezenas de criminosos já foram presos.

A maioria tem envolvimento com a facção Comando Vermelho, que promoveu um foguetório na noite de ontem. Várias munições e armamento pesado também foram apreendidos no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

O secretário da SSP afirma que a polícia está apertando o cerco em torno dos criminosos e que não vai permitir que verminosos declarem domínio sobre as ruas de Manaus.

Ele informa ainda que as operações de combate à criminalidade são permanentes.

Mansur destaca ainda que uma força-tarefa que conta com a participação do Exército, da Marinha, da Receita Federal e Polícia Federal vai reforçar o combate ao crime no Amazonas, especialmente a entrada de drogas em aeroportos e rios do Amazonas.

Carlos citou a Base Anzol, que conta com forte participação da Polícia Federal.

As autoridades irão fiscalizar portos e estradas de rios para evitar o fluxo de drogas no estado. As fiscalizações e patrulhamentos vão ocorrer tanto em Manaus como no interior do estado, em municípios como Coari, Tefé, Tabatinga e na região do Alto Solimões e outras localidades.

O general de divisão do Exército Brasileiro, Carlos Alberto Mansur, está à frente da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP), desde o início de agosto. Sob seu comando a secretaria tem desencadeado uma série de operações de combate à criminalidade nas suas mais variadas esferas.