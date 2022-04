Polícia encontra R$ 50 mil escondidos em casa de vereador preso no Amazonas

De acordo com o delegado Torquato Mozer, as investigações iniciaram no sábado, 26 de março, quando eles apreenderam as drogas que estavam embalas e enterradas debaixo de um rio, no município.

O vereador preso nesta sexta-feira (1º), suspeito de comprar drogas avaliadas em R$1,6 milhões, estava escondendo cerca de R$ 50 mil em sua residência no município de Eirunepé. A polícia investiga a finalidade do dinheiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.