Polícia divulga lista dos nomes de pessoas encontradas no Amazonas; confira

Manaus/AM - A lista com os nomes de pessoas registradas, por familiares ou amigos, como desaparecidas, e que foram localizadas ao longo do mês de agosto deste ano foi divulgada nesta quinta-feira (02), pela Polícia Civil do Amazonas.

De acordo com a delegada Catarina Torres, titular da unidade especializada, a equipe de investigação da Deops trabalha constantemente em parceria com a comunidade, a fim de localizar os desaparecidos e trazê-los de volta ao convívio de seus familiares e amigos.



“O apoio da sociedade, por meio do compartilhamento das imagens das pessoas desaparecidas nas redes sociais, é imprescindível para o desfecho dos casos”, enfatizou a delegada.





DESAPARECIDOS ENCONTRADOS EM AGOSTO DE 2021



Nomes Data do Registro Data da Localização

Allan Kleiton Lopes Campos 02/08/2021 10/08/2021

Maria Auxiliadora Monteiro da Silva 02/08/2021 09/08/2021

Amanda Alanis Teles Almeida Souza 02/08/2021 15/08/2021

Maria Tatiane Sena da Silva 03/08/2021 03/08/2021

Renato Rego Menezes 03/08/2021 17/08/2021

Elenilson Marinho dos Santos 22/08/2021 23/08/2021

Aurea da Silva Moraes 09/08/2021 10/08/2021

Raimundo Antônio Oliveira da Silva 10/08/2021 29/08/2021

Gustavo José Urquiola Silva 10/06/2021 09/08/2021

Nadyja Maria Navegante da Silva 11/03/2021 18/08/2021

Robson Batista Martins 12/08/2021 24/08/2021

Jociel Ribeiro de Morais 16/08/2021 23/08/2021

Milangela Del Valle Centeno Jienez 17/08/2021 19/08/2021

Daniel Pereira Silva 19/07/2021 09/08/2021

Ivanete Pereira Martins 20/08/2021 20/08/2021

Elias Marques da Silva 21/08/2021 25/08/2021

Paulo Rodrigo Alencar de Souza 22/08/2021 24/08/2021

Enilson Silva e Silva 22/08/2021 23/08/2021

Humberto Silva Costa 22/07/2021 10/08/2021

Denis Levi Figueiredo Ferreira 23/08/2021 23/08/2021

Joicilene da Silva Pereira 23/08/2021 24/08/2021

Henry Jose Narvaez Lezama 23/08/2021 24/08/2021

Wesley Santana Barbara Costa 23/08/2021 30/08/2021

Enival Pinheiro da Silva Junior 26/08/2021 31/08/2021

Tácio de Franco Carmim 27/08/2021 30/08/2021



Disque-denúncia – Quem tiver dúvidas ou informações sobre pessoas desaparecidas, pode entrar em contato com a Especializada por meio do número de telefone (92) 3214-2269.