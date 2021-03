Polícia apreende carregamento de carvão ilegal na rodovia AM-010

De acordo com o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB), o caminhão foi abordado, nele estavam sendo transportados cerca de 250 sacos de 25 quilos, aproximadamente, de carvão vegetal, sem a Documentação de Origem Florestal (DOF). O motorista, a carga e o caminhão foram encaminhados à Delegacia do Meio Ambiente (DEMA), para os procedimentos legais cabíveis.

Manaus/AM - O motorista de um caminhão foi preso nesta terça-feira (09) ao transportar um carregamento de carvão vegetal irregular, no KM 32 da rodovia AM-010, que liga os municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara, no Amazonas.

