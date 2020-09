Polícia apreende 100 ovos de tracajá durante fiscalização no Amazonas

Manaus/AM - Policiais da Base Fluvial Arpão registraram dois flagrantes de crime ambiental durante as fiscalizações a embarcações no rio Solimões, em Coari, no domingo (13). Foram apreendidos 100 ovos de tracajá, 15 quilos de carne de pirarucu (Arapaima gigas) e três quelônios. As espécies são protegidas por lei e só podem ser comercializadas com licenciamento ambiental. Ninguém foi preso.

A primeira apreensão ocorreu por volta das 10h, durante abordagem à embarcação F/B Jesus Te Ama II, que vinha do município de Carauari. Foram encontradas duas malas com dois quelônios e aproximadamente 15 quilos de pirarucu. Não foi localizado o dono do material.

Em outra abordagem, por volta do meio-dia, as equipes flagraram mais de 100 ovos de tracajá e um quelônio durante fiscalização no barco N/M Almirante Moreira VII, procedente da cidade de Fonte Boa.

Os três animais foram devolvidos à natureza, e os alimentos serão doados para instituições que prestam serviços socioassistenciais.