Plínio fala de pobreza e diz que 1,2 mil crianças morrem antes de completar 1 ano no Amazonas

Manaus/AM - Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (7), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) cobrou atenção para a situação de pobreza da Amazônia não apenas em dias de votação, já que, segundo ele, milhões de famílias no estado "não têm dinheiro para comprar açúcar, sal e óleo" e estão vivendo abaixo da pobreza.

— O Unicef [Fundo das Nações Unidas para a Infância], em seu relatório último, diz que na Amazônia tem 9 milhões de lares sem condições de comprar cesta básica. E ninguém fala nisso. São pessoas que não têm acesso e estão abaixo do nível de pobreza. No estado do Amazonas, o IBGE diz que 48% da população está vivendo abaixo da linha da pobreza. No meu Estado, 1.225 crianças morrem antes de completar um ano. Manaus tem em sua periferia, vivendo em condições sub-humanas 40 mil indígenas. E eu não vejo ninguém falar nisso — observou.

Plínio afirmou que existe hipocrisia de outros países em relação à situação da Amazônia e dos povos indígenas. Ele citou que os Estados Unidos tem 3,5 milhões de indígenas que ocupam 3% do território, enquanto o Brasil tem 1 milhão de indígenas que ocupam 13,8% do território do país.

— Eu espero que o governo que se avizinha possa entender essa hipocrisia e não repeti-la. E esse tema foi tão batido aqui, esse termo hipocrisia —, disse.

