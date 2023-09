Plano de combate a incêndios no Amazonas é alinhado com representantes de 21 municípios

Manaus/AM - O Corpo de Bombeiros se reuniu, nesta quinta-feira (21), com representantes de 21 municípios do Amazonas para alinhamento técnico de estratégias de combate aos incêndios no estado.

A videoconferência contou com a participação de secretários municipais das áreas de Defesa Civil e Meio Ambiente.

“Nós atuamos na parte operacional, mas também no monitoramento para que possamos trabalhar de forma preventiva. Realizamos essa reunião para ouvir as demandas dos secretários e alinhar a atuação das nossas equipes de bombeiros presentes nessas cidades”, disse o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz.

A partir desta quinta-feira, as reuniões da corporação irão acontecer duas vezes por semana, com atualização do status de focos de incêndio por municípios, bem como métodos de combate adotados.

Atualmente, o Corpo de Bombeiros tem equipes atuantes no combate direto dos focos de incêndio em 21 municípios do interior. Segundo dados consolidados da Sala de Situação do CBMAM, entre 12 de julho e 20 de setembro foram combatidos 1.255 incêndios no Amazonas, sendo 771 destes casos no interior.