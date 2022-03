Pimenta amazônica pode ser usada contra o câncer

A pesquisa com a Piper da Amazônia está em fase preliminar para identificar compostos e princípios, que serão testados em modelo animal. Só com esses resultados é possível avaliar o avanço para testes em humanos.

A pesquisadora do Laboratório de Oncologia Experimental da UFC, Cláudia do Ó Pessoa, explica que o estudo quer saber se a Piper amazônica também pode ajudar contra o câncer.

Uma pimenta da Amazônia pode ser mais um instrumento contra o câncer. Pesquisa das Universidades Federais do Amazonas e do Ceará quer descobrir se as pimentas Longa, Óleo Elétrico e Jaborandi-Falso têm substâncias para combater a doença.

