PGR acata ação da bancada do Amazonas contra decreto que ameaça Zona Franca

A PGR deixou claro que não tem cabimento os argumentos da AGU de que o Amazonas é um paraíso fiscal ou de que não é possível cumprir a ação cautelar do ministro Alexandre de Moraes no sentido de excluir os produtos da ZFM dos efeitos dos decretos do IPI.

Manaus/AM - O Amazonas garantiu mais um vitória na batalha judicial travada entre a bancada do estado no Congresso e o Governo Federal pela manutenção das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus (ZFM). A Procuradoria Geral da República (PGR) manifestou-se contra os argumentos da Advocacia Geral da União (AGU) para o não cumprimento integral de Medida Cautelar que suspende os efeitos de dois decretos presidenciais que reduzem o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), dos itens produzidos na ZFM.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.