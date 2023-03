PGE divulga gabarito de exame de seleção para o Programa de Residência Jurídica

Manaus/AM - A Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM), por meio da Escola Superior de Advocacia Pública (ESAP), divulgou, nesta segunda-feira (27), o gabarito do 8º Exame de Seleção para o Programa de Residência Jurídica do órgão. Os candidatos devem acessar o site da PGE-AM (www.pge.am.gov.br), na aba da ESAP, para ter acesso ao documento.

A prova, realizada no último domingo (26/03), registrou a presença de 462 candidatos, ou seja, 65,25% do total de inscritos. O número de faltosos ficou em 246, uma abstenção de 34,75%. Estão sendo ofertadas 18 vagas, sendo duas vagas destinadas à pessoas com deficiência.

Os demais aprovados formarão cadastro de reserva, observada a ordem de classificação. O chamamento dos candidatos aprovados, que formarem o cadastro de reserva, ocorrerá de acordo com o surgimento de novas vagas.

Sobre o Programa

O Programa de Residência Jurídica da PGE-AM, que no último dia 19 de março completou 10 anos de existência, objetiva proporcionar aos bacharéis em Direito o conhecimento da advocacia pública.

A residência jurídica caracteriza-se como treinamento em serviço, abrangendo atividades de ensino, pesquisa e extensão, geridas pela ESAP/PGE.

O programa tem a duração mínima de dois anos, prorrogável por mais 12 meses, quando indicado pelo procurador avaliador, e a bolsa-auxílio é mensal, no valor de R$ 2.500,00 para os alunos-residentes.