PGE-AM encerra nesta sexta período de inscrições para Programa de Residência Jurídica

Mais informações sobre o exame podem ser obtidas no edital, fixado no site da PGE, na aba da Esap.

A carga horária referente às atividades práticas deverá ser cumprida pelos aprovados em períodos de 4h30 diárias, de segunda a sexta-feira, em um dos turnos de expediente, matutino ou vespertino, na PGE-AM. Já as atividades teóricas poderão ocorrer no período das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira e, excepcionalmente, aos sábados ou em horários noturnos.

Gerido pela Esap, o PRJ da PGE-AM tem como característica o treinamento em serviço, abrangendo atividades de ensino, pesquisa e extensão. Os alunos-residentes fazem jus ao recebimento de bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 2.500,00. Com duração mínima de dois anos, pode ser prorrogável por mais 12 meses, quando indicado pelo procurador-orientador.

O exame de seleção será realizado em etapa única, no dia 17 de dezembro de 2023 (domingo), às 8h30, em local ainda a ser comunicado aos candidatos. Estão sendo ofertadas 20 (vinte) vagas, sendo 2 vagas destinadas a pessoas com deficiência. Os demais aprovados formarão cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

Manaus/AM - Termina nesta sexta-feira (1º), o período de inscrições para o 9º Exame de Seleção do Programa de Residência Jurídica da Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM). Os interessados devem acessar o site da PGE-AM (www.pge.am.gov.br) e entrar na aba da Escola Superior de Advocacia Pública (Esap/PGE), onde encontrarão o link de inscrição.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.