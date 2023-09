PF realiza operação contra fraudes no programa Farmácia Popular em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (26), a Operação Indebitus, que apura fraudes praticadas contra o Programa Farmácia Popular do Brasil. A operação cumpriu um mandado de busca e apreensão em Manaus, no entanto, o nome do alvo não foi divulgado pela PF.

Além da capital amazonense, foram cumpridos mais de 60 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará.

De acordo com a PF, as investigações começaram em outubro do ano passado, a partir de notícia da venda falsa de medicamentos por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil, que teria sido praticada por uma rede de farmácias com atuação na Região Sul do país.

O Programa Farmácia Popular do Brasil, do Governo Federal, tem por finalidade complementar a disponibilização de medicamentos utilizados na Atenção Primária à Saúde - APS, por meio de parceria com farmácias e drogarias da rede privada.

Os investigados responderão pelos crimes de estelionato contra a União, falsificação de documento particular, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso.