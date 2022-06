PF procura por mais um suspeito de matar de Bruno Pereira e Dom Phillips em Atalaia do Norte

Manaus/AM - O Comitê de crise coordenado pela Polícia Federal informou que busca Jeferson da Silva Lima, o 'Pelado da Dinha', suspeito de ter participação na morte do indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillps.

Segundo na PF, já existe um mandado de prisão contra o homem pela Justiça Estadual de Atalaia do Norte, no entanto, ele não foi encontrado. A Polícia Civil também já deu início as buscas ao foragido.

Quem tiver qualquer informação que possa contribuir com as investigações podem comunicar as autoridades.