PF prende 49 pessoas com armas de fogo irregulares durante operação no Amazonas e em 16 estados

As prisões ocorreram no Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Sergipe, Tocantins, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Pará, Santa Catarina e Espírito Santo.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, informou que 49 pessoas foram presas com arma de fogo em situação irregular, nesta quinta-feira (4), durante a operação Day After da Polícia Federal.

