PF prende 11 pessoas por compra de votos e outros crimes eleitorais no Amazonas

A mesma situação se repetiu em Carauari e terminou também com a prisão de três homens. Eles estavam com material político e R$ 400.

Segundo a PF, entre os casos da capital estão o de uma mulher flagrada com R$ 2,1 mil em dinheiro, 23 cestas básicas e uma lista de eleitores com seus respectivos endereços. Ela distribuía as cestas e o dinheiro para comprar para votos para dois candidatos a deputados, sendo um estadual e outro federal.

Manaus/AM – A Polícia Federal prendeu 11 pessoas suspeitas de crimes eleitorais durante o pleito desse domingo (2), no Amazonas. As prisões ocorreram em Manaus, Manacapuru e Carauari.

