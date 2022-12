PF pede que 'Colômbia' seja transferido do Amazonas para presídio de segurança máxima

Manaus/AM - A Polícia Federal pediu à Justiça, nesta quarta-feira (21), que Rubens Villar Coelho, conhecido como "Colômbia", seja transferido do Amazonas para um presídio federal de segurança máxima. Ele é suspeito de mandar matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips.

Colômbia voltou a prisão nesta terça (20) após ter sido solto, em outubro deste ano, ao pagar uma fiança de R$ 15 mil. Ele é apontado pela PF como líder de uma associação criminosa que se dedica à pesca ilegal no Vale do Javari, no município de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas.