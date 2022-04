PF mira grupo que envia drogas do Amazonas para Roraima com ajuda de vereador

Manaus/AM - A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (5) a Operação Tânatos, que investiga uma organização criminosa que envia grandes remessas de drogas do Amazonas para o estado de Roraima com a ajuda de um vereador de Boa Vista.

O grupo teria movimentado mais de R$ 500 mil em menos de 8 meses. Os policiais cumpriram durante o dia de ontem 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Boa Vista e Alto Alegre, ambas em Roraima.

As investigações tiveram início em dezembro de 2020, com a prisão em flagrante de um dos principais suspeitos de integrar a associação.

Desde então, foram apreendidos mais de 50 kg de skunk, 3 veículos de luxo e mais de R$ 70 mil em espécie em decorrência das investigações.

Conforme a polícia, o grupo seria responsável realizava constantes envios de drogas do estado do Amazonas com o objetivo de abastecer o mercado criminoso de Roraima, com o uso de aviões e veículos para o transporte das drogas.

O inquérito aponta que um vereador de Boa Vista atuaria como um possível colaborador do grupo, disponibilizando veículos para o transporte das drogas.

Também há indícios da participação de um piloto de avião que seria conhecido por prestar serviços ilegais em regiões de garimpo no estado. O nome da operação faz alusão ao submundo do crime vinculado ao contexto do narcotráfico.