PF faz buscas em casa de idoso que fraudava INSS e recebia 4 benefícios no Amazonas

Segundo as investigações, um idoso possuía diversos benefícios obtidos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, fazendo usos de documentos falsos. Constatou-se que o idoso possuía 1 benefício de Amparo Social ao Idoso e 3 de aposentadorias por idade, em cada benefício ele fazia uso de um nome diferente.

A ação da Polícia Federal visa a cumprir mandado judicial de busca e apreensão expedido pela 4ª Vara Criminal da Justiça Federal do Amazonas, cumprido no município de Autazes.

