PF encontra falhas em necropsia após exumação do corpo do indigenista Maxciel morto no Amazonas

Manaus/AM - O exame de necropsia do indigenista Maxciel Pereira dos Santos, assassinado em 2019 na região de Tabatinga, no Amazonas, contém falhas, é o que aponta o relatório da Polícia Federal após realizar exumação do corpo do indigenista.

No exame de 2019 realizado por profissionais da Polícia Civil do Amazonas indica que Maxciel morreu com 2 tiros na cabeça, no entanto, a análise da PF indicou que a vítima foi atingida com apenas um tiro. "Maiormente, restou comprovado que o crânio fora atingido por um único disparo que incidiu sobre a região têmporo-parietal posterior esquerda da calota craniana, seguiu trajeto de posterior para anterior e de baixo para cima, deixando o corpo através da região parietal direita da calota.", diz trecho do relatório da PF.

As câmeras de segurança onde o indigenista foi morto também passarão por nova análise afim de identificar os suspeitos pela morte de Maxciel. Ainda conforme a Polícia Federal, não há previsão para o novo documento ser elaborado.